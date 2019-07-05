Вице-мэр Хельсинки высоко оценила акцию по диспансеризации в парках Москвы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Вице-мэр Хельсинки по социальным вопросам и здравоохранению Санна Весиканса оценила легкость и доступность диспансеризации, которая проводится в павильонах "Здоровая Москва" в парках столицы с 3 июня. Об этом она сообщила на конгрессе Urban Health, проходящем на Московском урбанистическом форуме.

"Я посетила один из ваших павильонов в парке вчера. Легкий доступ к медицинским услугам - залог успешной профилактики. Очень удобно, что это можно сделать прямо в парке. Хорошо, что вы идете туда, где люди", - сказала Весиканса.

Профилактическая акция организована структурами здравоохранения Москвы впервые за новейшую историю города. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что летом в парках города заработали 46 павильонов "Здоровая Москва" - это временные поликлиники с кабинетами врачей и диагностическим оборудованием.

"Гуляя по парку, все желающие могут в непринужденной обстановке и максимально комфортных условиях пройти обследования. Также в рамках программы "Здоровая Москва" рядом с медицинскими павильонами в парках открылись веранды здоровья. Обширная программа включает занятия по гимнастике, фитнесу, лекции о здоровье, психологии, правильном питании", - добавила вице-мэр.

По словам главного врача поликлиники № 68 департамента здравоохранения Москвы Натальи Кузенковой, за месяц акции павильоны посетили свыше 60 тыс. жителей столицы. В день один павильон принимает от 50 до 200 человек в зависимости от местоположения. Количество прошедших диспансеризацию в парках по проекту "Здоровая Москва" в разы больше, чем количество делающих это по стандартной процедуре в поликлиниках. Все результаты исследований вносятся в электронную медицинскую карту, анализы приходят на электронную почту.

Диагностика занимает около одного часа, пройти ее можно с 08:00 до 22:00 в будни и выходные. В павильонах измеряют рост и вес, делают электрокардиографию, экспресс-тест на уровень глюкозы в крови, берут кровь на общий анализ крови и проверяют артериальное давление. При необходимости дополнительного исследования в павильонах есть, например, аппараты УЗИ, спирографы, пульсоксиметры.

О форуме

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В 2019 году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". На форуме обсуждают проекты, повышающие качество жизни в городской среде. Впервые в истории форума в рамках деловой программы проходит конгресс Urban Health, посвященный проблемам городского здоровья.

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.