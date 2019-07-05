За полгода количество интернет-мошенничеств в Москве увеличилось на 15%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Количество интернет-мошенничеств в Москве увеличилось на 15% за полгода. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов на коллегии ведомства по итогам полугодия.

"Число мошенничеств, совершенных с использованием сети Интернет, увеличилось на 15% за полгода", - сказал он.

Баранов отметил, что за полгода зарегистрированы 2,5 тыс. таких преступлений.

Также на 15% сократилось число совершенных на территории города преступлений террористического характера.

Баранов сообщил, что за полгода количество доказанных фактов совершения экономических преступлений в составе организованных групп и преступных сообществ составило 2,6 тысяч. "Свыше 220 преступлений было совершено группами, сформированными по этническому принципу", - добавил он.

По словам Баранова, за первые шесть месяцев года были задержаны шесть так называемых воров в законе.

Кроме того, Баранов отметил, что число преступлений экстремистской направленности в Москве сократилось на 70% за полгода.

В новость были внесены изменения (13:11 время мск) — добавлена информация после третьего абзаца.