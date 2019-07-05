Около 350 улиц благоустроили в Москве за пять лет

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Власти Москвы благоустроили около 350 городских улиц с 2014 года в рамках программы "Моя улица". Об этом сообщил в пятницу на Московском урбанистическом форуме вице-мэр столицы Петр Бирюков.

"С 2014 года по решению мэра мы активно занимались программой "Моя улица", за это время сделано более 350 улиц. Это большое городское пространство, <...> это улицы не только центральной части города", - сказал он.

Бирюков добавил, что также в городе за прошедшие годы выполнено благоустройство всех 23 тыс. московских дворов, сделано дополнительно около 350 парковых территорий, и сегодня в Москве около 600 парков.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде.

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.