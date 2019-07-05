Более 1 тыс. объектов благоустроят в Москве в 2019 году

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Власти Москвы в этом году планируют привести в порядок более тысячи объектов городского хозяйства, в числе которых улицы, парковые зоны, фасады домов. Об этом сообщил в пятницу на Московском урбанистическом форуме вице-мэр столицы Петр Бирюков.

"В 2019 году нам предстоит выполнить большие и малые работы примерно на 1150 объектах: это 855 улиц - абсолютно новое видение благоустройства, ремонт асфальтовых покрытий и выполнение благоустройства от дома до дома. По сути, это работа по ремонту инжиниринга, ремонту фасадов, созданию досуговых и спортивных площадок", - сказал он.

Бирюков добавил, что также планируется благоустроить более 160 парковых территорий, девять объектов лесопаркового хозяйства, полтора десятка прудовых объектов, 53 улицы в рамках программы "Моя улица".

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде.

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.