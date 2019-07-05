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Движение на МКАД в районе Алтуфьевского шоссе ограничено после ДТП с семью автомобилями

Участок дороги с затрудненным движением можно объехать по улицам Лескова и Широкой

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Движение транспорта на внешней стороне МКАД после съезда с Алтуфьевского шоссе ограничено и осуществляется по двум полосам после ДТП с участием семи автомобилей. Об этом сообщается в пятницу на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"На внешней стороне МКАД после съезда с Алтуфьевского шоссе ДТП с участием семи автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение по внешней стороне магистрали - по двум полосам. Будьте осторожны и не задерживайте поток", - говорится в сообщении.

В ЦОДД добавили, что участок дороги с затрудненным движением можно также объехать по улицам Лескова и Широкой.

Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что на внешней стороне 87-го км МКАД произошло ДТП с участием четырех автомобилей. По данным источника в экстренных службах, в результате аварии пострадали пять человек, среди которых двое детей. Одного ребенка госпитализировал санитарный вертолет Московского авиационного центра.

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