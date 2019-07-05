Движение по первым Московским центральным диаметрам будет запущено в ноябре

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Движение по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД) от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска будет запущено в ноябре текущего года. Об этом сообщил в пятницу заместитель генерального директора Российских железных дорог (РЖД) Олег Тони в рамках Московского урбанистического форума.

"Вот этот транспорт - за двадцать минут доехать из области в центр города - это, на мой взгляд, очень хорошая качественная услуга, которая будет востребована. С учетом новейшего подвижного состава и обеспечения хороших сервисов - все это будет работать. Вот уже первые два диаметра, первую очередь мы запускаем в ноябре этого года", - сказал он.

Как напомнили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта, на момент запуска интервал движения поездов составит пять-шесть минут в час пик. На первом этапе это будет движение, совмещенное с пригородными электричками, так как часть их маршрутов будут дублировать трассы МЦД. Предполагается, что в 2025 году все линии, связанные с МЦД, будут минимум четырехпутными - это позволит разделить электрички и поезда центральных диаметров. Ранее в рамках Московского урбанистического форума заммэра столицы Максим Ликсутов сообщил, что тарифы для проезда по МЦД будут объявлены в течение месяца.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в котором участвуют правительство Москвы, ОАО "РЖД", правительство Московской области, Министерство транспорта РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок на первых двух диаметрах будет АО "Центральная пригородная пассажирская компания". Диаметры станут новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск". Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. По подсчету экспертов реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

Московский урбанистический форум - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля в столичном парке "Зарядье" и посвящен проектам, повышающим качество жизни в городской среде. Кроме того, в числе заявленных тем - приоритеты транспортной политики и инновационные туристические стратегии мегаполисов, баланс жилищной политики в быстрорастущей московской агломерации, план развития Московских центральных диаметров.

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