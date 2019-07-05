Власти Москвы проработают вопрос размещения огородов на крышах ТПУ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Власти Москвы рассматривают возможность размещения огородов на крышах транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Об этом сообщил в пятницу заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Идея строить в городе, например, на крышах огороды, давать дополнительные площадки на ТПУ - я вчера услышал эту идею. И вчера, когда с мэром обсуждали вопрос, что кто-то из докладчиков сказал, что можно выращивать овощи на крышах ТПУ, нам эта идея понравилась. Мэр мне дал поручение проработать. Так что берем эту идею на вооружение", - сказал Хуснуллин.

По его словам, также московские власти позитивно восприняли прозвучавшую на форуме идею о создании приложения, которое позволит дать имена деревьям в столичных парках.

"Вчера по окончании вечерней сессии встретился с молодыми архитекторами, ребята обучаются в Барселоне, они рассказали новую идею <...> - создать мобильное приложение, чтобы дать название в каждом парке каждому дереву <...>, радует, что есть такие талантливые люди. Будем эти идеи воплощать", - добавил он.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.