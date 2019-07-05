Движение перекрыто в районе пожара на АЗС в Новой Москве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Движение транспорта перекрыто в районе пожара на автозаправке в поселении Московский на территории Новой Москвы, сообщается в Twitter столичного Центра организации дорожного движения.

"На улице Хабарова в районе дома 2 произошло возгорание. На месте работают оперативные службы. Движение по Проектируемому проезду № 5562 и участку Валуевского шоссе перекрыто. Объезжайте через улицу Солнечная", - говорится в сообщении.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение на газовой автозаправке в Новой Москве. В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали два человека. Из-за факельного горения и угрозы взрыва в целях безопасности из торгового центра "Новомосковский" были эвакуированы люди. Пожару был присвоен повышенный номер сложности, сейчас он уже отменен. На месте пожара работают более 110 человек, задействовано свыше 30 единиц техники.