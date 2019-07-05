Ежегодно московский парк "Зарядье" посещают около 12 млн человек

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Количество гостей парка "Зарядье" в Москве достигает 12 млн человек в год. Об этом сообщил директор парка Павел Трехлеб в рамках Московского урбанистического форума.

"В год парк "Зарядье" посещают 12 млн человек, и, конечно же, преимущественно гости выбирают профессиональное сопровождение для того, чтобы узнать все нюансы создания парка", - сказал он.

Трехлеб добавил, что только во время фестиваля "Московская весна a cappella", который проходил в период с 27 апреля по 9 мая, в концертном зале парка единовременно собралось порядка 3-4 тыс. человек.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября 2017 года во время празднования 870-летия Москвы, свободным доступ для посетителей в него стал с 11 сентября. На территории парка представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, северный ландшафт, степь и луг. Там также разместились "Парящий мост", научно-познавательный центр, выставочный зал и медиацентр. В этом году для посетителей также откроется "Ледяная пещера" и концертный зал.