Создатели "Острова мечты" ожидают, что его открытие увеличит турпоток в Москву на 16%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Увеличение потока туристов в Москву благодаря открытию тематического парка "Остров мечты" прогнозируется на уровне 16%. Об этом сообщил в пятницу на Московском урбанистическом форуме член совета директоров холдинговой компании "Остров Мечты" Амиран Муцоев.

"Основной драйвер развития турпотока - это развлечения, в каждом крупном городе присутствуют крупные тематические парки, и Москва нуждалась в таком проекте. За счет него ["Острова мечты"] турпоток, по нашим данным, увеличится на 16%. Категория туристов поменяется, если сегодня в Москву приезжает большое количество бизнес-туристов, то будут приезжать туристы с семьями, с детьми и оставаться больше дней", - сказал он.

По его словам, совместно с властями города была разработана новая транспортная схема для района Нагатинский Затон, чтобы справиться с увеличением плотности движения в связи с открытием парка.

Крупнейший в Европе и Азии крытый парк развлечений "Остров мечты" в Москве реализуется на месте заброшенного парка 60-летия Октября, на его строительство планируется направить более $1,5 млрд. Он будет состоять из парка аттракционов, торгово-прогулочной галереи и ландшафтного парка. Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что первая очередь парка развлечений планируется к открытию в сентябре 2019 года, к празднованию Дня города.

В 2018 году Москву посетило около 23,5 млн туристов, поступления в городской бюджет налогов от туротрасли ежегодно составляют порядка 120 млрд рублей.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.