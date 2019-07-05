Штаб наблюдателей за онлайн-голосованием в Москве сформируют в основном из IT-специалистов

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/ Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве приглашает IT-специалистов войти в состав "е-штаба" по наблюдению за электронным голосованием на выборах депутатов в Мосгордуму. Об этом сообщил ТАСС в пятницу главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", зампредседателя столичной ОП и председатель общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов.

"В трех округах, где пройдет электронное голосование, ни одна непарламентская партия не выдвинула своих кандидатов - в них заявились только кандидаты от парламентских партий и самовыдвиженцы. Тем не менее, мы приглашаем все партии представить своих наблюдателей в состав штаба наблюдателей за электронным голосованием, при этом рекомендуем направить людей, специализирующихся на цифровых технологиях", - сказал Венедиктов.

По его словам, за ходом электронного голосования в каждом из трех округов, где пройдет эксперимент, будут наблюдать по одному представителю от общественного штаба, разбирающемуся в электронных технологиях: бывший замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух, председатель московского отделения "Ассоциации студентов и студенческих объединений" Российского союза молодежи, курирующий IT-направление в организации, Амир Сараков, гендиректор компании "Неодинамика" Владимир Чернецкий.

"Результаты тестирования системы электронного голосования будут публичны. Сразу представим их в телеграмме, в средствах массовой информации, немедленно направим в различные медиа", - подчеркнул Венедиктов.

Он добавил, что также планируется направить приглашения по включению в штаб представителям ЦИК РФ, комитет Госудумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также ОП РФ и Минкомсвязи России.

О безопасности электронного голосования

Как пояснил ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, наблюдатели за электронным голосованием не увидят, за кого отдал свой голос участник эксперимента. В системе будет отображаться, что избиратель получил бюллетень и оставил свой голос, при этом тайна голосования сохранится.

"Заканчивается прием заявлений о дистанционном голосовании за три дня до выборов для того, чтобы комиссии могли сравнить, сверить свои списки. Если человек подал заявление о том, что он хочет проголосовать электронно-дистанционно, он исключается из списка избирателей у себя в участковой избирательной комиссии, таким образом, мы избегаем проблем, когда есть сдвоенность и человек может проголосовать два раза", - сказал Шапошников.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Кандидаты могут подать документы на регистрацию, включая подписные листы, не позднее 18:00 6 июля. Каждому кандидату необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.

На предстоящих выборах в столичный парламент в трех округах города - в Зеленограде, Бибирево и Чертаново будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.