В районе автозаправки в Новой Москве, где произошел пожар, восстановили движение

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Движение транспорта восстановили в районе автозаправки в Новой Москве, где ранее произошел пожар, сообщается в пятницу в Twitter столичного Центра организации дорожного движения.

"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее движение было перекрыто по Проектируемому проезду № 5562 и участку Валуевского шоссе.

Пожар возник на газовой автозаправке в поселении Московский. В результате ЧП, по предварительным данным, пострадали два человека. Из-за факельного горения и угрозы взрыва в целях безопасности из торгового центра "Новомосковский" были эвакуированы люди. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. В тушении огня были задействованы более 110 человек и свыше 30 единиц техники.