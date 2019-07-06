В Москве в субботу ожидаются дождь и порывистый ветер

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Дождливая погода с температурой воздуха 16-18 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В субботу днем в Московском регионе ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха в столице составит около 16-18 градусов, по области будет 14-19 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.

Ночью в Московском регионе будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. В Москве температура опустится до 9-11 градусов, по области ожидается 7-12 градусов. Порывов ветра ночью не прогнозируется.

Гидрометцентр объявил на субботу желтый уровень опасности в связи с сильным ветром.