Городской экопикник пройдет в Москве 13 июля

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Экопикник с йогой, серфингом с веслом и концертом живой музыки пройдет 13 июля на пляже №2 в Серебряном бору в столице. Об этом сообщается в субботу на сайте мэра и правительства Москвы.

В программе мероприятия - йога, сапсерфинг, запуск воздушных змеев. Кроме того, организаторы предлагают проверить свои знания об экологии в рамках викторины и конкурсов. Также будет работать зона буккроссинга.

Отмечается, что на пикнике пройдет концерт, в ходе которого музыканты будут использовать музыкальные инструменты, помогающие передать атмосферу разных уголков мира. Гостей пикника ждут на пляже №2 в Серебряном бору с 11:00 до 19:00.

Добраться до места проведения пикника можно от станции метро "Полежаевская" на троллейбусах №20 и 21, а также на маршрутном такси №593.