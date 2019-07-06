Московское метро выпустило "Тройку" с изображением большой панды

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Транспортные карты "Тройка" с изображением большой панды Жуи, переехавшей в Московский зоопарк из Китая, появились в продаже в московском метро. Об этом сообщается в субботу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Новую карту "Тройка" украсило изображение большой панды. Выпуск проездных посвящен приезду из Китая в Россию пары этих уникальных животных и 155-летию Московского зоопарка. Общий тираж билетов с новым дизайном составил 10 тыс. экземпляров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что приобрести "Тройку" с таким изображением можно с 6 июля в автоматах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии метро и всех станциях, расположенных внутри кольца. Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, слова которой приводятся в сообщении, на билете изображен самец панды по кличке Жуи, фотография сделана в китайском заповеднике "Дуцзянъянь", который до недавнего времени был его домом.

В России большие панды живут только в Московском зоопарке. Договоренность о передаче Китаем России панд Жуи и Диндин была достигнута во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР в апреле 2019 года. Это событие приурочено к празднованию 70-летия установления дипломатических отношений двух стран. Официальная церемония передачи состоялась в Москве 5 июня, ее посетили российский президент и председатель КНР Си Цзиньпин.

Цель передачи панд - 15-летнее совместное исследование путей сохранения животных и способов их возвращения в дикую природу. Для этого необходимо знать, в частности, как адаптировать их рацион, обеспечить возможность размножения и помочь им бороться с болезнями.