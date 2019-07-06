Лекции о полезных привычках и шахматах пройдут в павильоне МЦД в Москве 7 июля

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Лекция педиатра о полезных привычках и мастер-класс по игре в шахматы пройдут в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) у Киевского вокзала в Москве 7 июля в преддверии Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщила в субботу пресс-служба столичного департамента транспорта.

"В 13:00 в павильоне МЦД начнется лекция педиатра, который расскажет о самых полезных привычках, которые родители должны привить детям с первых лет жизни. Лекцию проведет Андрей Ольшевский, врач-педиатр специализированной педиатрической бригады скорой медицинской помощи. В 15:00 для гостей павильона начнется лекция "Как научить ребенка играть в шахматы, а главное - зачем?", рассчитанная на родителей с детьми старше четырех лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после лекции все желающие смогут попрактиковаться в шахматах. На лекции нужна предварительная запись. Кроме того, весь день в павильоне будет работать фотозона для семейных фотоссесий и чайный уголок.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля с 2008 года в день святых Петра и Февронии - покровителей любви и брака.