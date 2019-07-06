Премьера аудиоспектакля "Свинарка и пастух" прошла на ВДНХ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Премьера аудиоспектакля-прогулки "Свинарка и пастух" Мобильного художественного театра прошла в субботу в Москве на ВДНХ в рамках фестиваля "Вдохновение". Одного из персонажей озвучила актриса Чулпан Хаматова.

"ВДНХ вдохновила нас на то, чтоб в год 80-летия выставки поставить свою версию "Свинарки и пастуха". Наш спектакль по-настоящему про дружбу народов, потому что мы переосмыслили классический фильм 1941 года Ивана Пырьева. У нас главные действующие лица - китайская свинарка и американский пастух, которых играют Ян Гэ и Один Байро. Роль гида, который проводит главных героев по ВДНХ, исполняет Чулпан Хаматова", - рассказал журналистам художественный руководитель проекта Михаил Зыгарь.

Действие спектакля происходит в современной Москве. Китаянка, управляющая сетью ресторанов, и американский программист, пасущий скот с помощью дронов, встречаются на экскурсии по ВДНХ и влюбляются друг в друга. Зрители вместе с героями совершают прогулку по местам выставки под рассказы гида Чулпан Хаматовой об истории, строительстве ВДНХ и создании оригинального фильма 1941 года.

"Это часовой спектакль, прогулка по всей территории ВДНХ, в которой задействованы и сами зрители, и вся территория, и голоса актеров, и, конечно же, песни, написанные Тихоном Хренниковым и Виктором Гусевым, которые перепели наша китайская актриса и американский актер", - сказал Зыгарь.

Старт маршрута - главная арка ВДНХ. Спектакль будет в бесплатном доступе для посетителей "Вдохновения" с 6 до 21 июля. В дальнейшем его можно будет услышать, купив билет, через приложение "Мобильный художественный театр".

Международный фестиваль искусств "Вдохновение" проводится в Москве в пятый раз. В программе представлены постановки театров из Бельгии, Италии, Франции, Белорусии, Литвы, Казахстана, Армении и России. Фестиваль проходит на ВДНХ с 5 по 21 июля.