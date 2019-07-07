Более 160 кандидатов в депутаты Мосгордумы представили подписи в Мосгоризбирком

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Более 160 кандидатов в депутаты Мосгордумы от внепарламентских партий и самовыдвиженцы представили необходимые подписные листы в Московскую городскую избирательную комиссию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", член Общественной палаты (ОП) столицы Алексей Венедиктов.

"Приняты документы у 102 самовыдвиженцев, плюс 60 представителей непарламентских партий, которые тоже собирали подписи. Плюс кандидаты от КПРФ, ЛДПР и СР, которые освобождены от собирания подписей", - написал Венедиктов.

По его словам, всего в гонке на выборах депутатов в Московскую городскую думу седьмого созыва будут участвовать менее 300 кандидатов. "В среднем 6,5 кандидата на [избирательный] округ. Теперь этап проверки подписей", - заключил Венедиктов.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Каждому кандидату необходимо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. На предстоящих выборах в столичный парламент в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.