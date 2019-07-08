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Небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник

Ночью температура опустится до 11 градусов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в Москве 8 июля облачную погоду с прояснениями и небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура составит 21-23 градуса тепла, ночью опустится до 11 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 23 градусов, в ночные часы похолодает до 8 градусов.

По прогнозу синоптиков, в Московском регионе ожидается юго-западный ветер скоростью 5-10 м/с. В ночные часы вероятность осадков сохранится.

Атмосферное давление в регионе составит 738 мм ртутного столба.

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