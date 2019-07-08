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Зона отдыха появится на берегу Яузы

Ее обустроят на месте снесенного недостроя

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Новая городская зона отдыха появится на северо-востоке столицы в рамках благоустройства и озеленения поймы реки Яузы. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Площадку с большим количеством цветников, ротондой и прогулочной галереей создадут в районе дома 4 на Заповедной улице", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по просьбам местных жителей парковую площадку обустроят на месте снесенного недостроя. На площади около 400 кв.м будут размещены качели, карусели, игровые комплексы.

Помимо этого, в зоне отдыха обновят дорожки, высадят деревья и кустарники, а также приспособят инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями. Работы по благоустройству завершатся в этом году.

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