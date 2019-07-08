"Мосприрода" зафиксировала 160 новых мест обитания соловьев в столице

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Почти 400 мест обитания соловьев выявлено в Москве в ходе акции "Мосприроды", в некоторых столичных районах эти птицы замечены впервые, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Соловьи стали чаще селиться в парках и жилых районах Москвы. Об этом свидетельствуют итоги акции по учету певчих птиц, которую провела "Мосприрода". Сегодня в столице насчитывается почти 400 мест обитания соловьев. <...> За последние два месяца было зарегистрировано 160 новых мест обитания соловьев", - говорится в сообщении.

Учет певчих птиц проводился в Москве с 1 мая по 30 июня, в нем участвовали профессиональные орнитологи и горожане, которые присылали фотографии и видеозаписи. Все места обитания соловьев нанесены на интерактивную карту. Впервые соловьи замечены в районах Арбат, Якиманка, Хамовники и Тверской. Больше всего в этом году их обнаружено в природно-историческом парке "Битцевский лес", где зафиксирован 31 поющий соловей, также много соловьев в Измайловском (24 птицы) и Терлецком (19 птиц) лесопарках.

Впервые онлайн-карта мест обитания соловьев была создана в Москве в 2018 году, тогда на нее нанесли 237 адресов. Отмечается, что росту численности певчих птиц в столице способствует появление новых парков и скверов, а также ежегодная высадка цветов, деревьев и кустарников.