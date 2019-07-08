Москвичи в июле смогут увидеть МКС в небе над столицей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Жители Москвы смогут в ближайшие три недели увидеть Международную космическую станцию в небе над городом. Об этом говорится в пресс-релизе Музея космонавтики, распространенном в понедельник.

"С 10 июля 2019 года Международную космическую станцию (МКС) можно снова увидеть над Москвой. Удобные по времени для просмотра пролеты начнутся с 15 июля", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе музея уточнили, что наблюдать за МКС можно будет в ночное время до 29 июля. Станцию можно будет увидеть невооруженным глазом в виде яркой звезды на южном небосклоне, которая будет несколько минут пролетать в восточном направлении.

Сейчас на борту МКС находятся космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кук. 20 июля с космодрома Байконур на станцию отправятся члены новой длительной экспедиции. Среди них - россиянин Александр Скворцов, амриканец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.