Собянин сообщил, что строительство парка "Остров мечты" в Москве приближается к завершению

"Остров мечты" пока что сегодня напоминает большую строительную площадку, гигантский корпус по производству детских сказок, но, несмотря на бурную строительную деятельность, проект приближается к финишной черте, и я надеюсь, что в этом году будет запущен. Объект привлечет десятки тысяч посетителей ежедневно", - сказал градоначальник после осмотра строящегося парка.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Строительство крупнейшего в Европе крытого тематического парка "Остров мечты" в районе Нагатинский затон в Москве приближается к финишной черте, его откроют для посетителей до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточнил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев, строительство первой очереди парка планируется завершить к ноябрю 2019 года. "90% аттракционов уже установлены, городской променад на 70% уже сделан, все декоративные элементы изготовлены, доставлены и уже устанавливаются, мы планируем к ноябрю этого года завершить работы", - сказал он.

Муцоев добавил, что также сейчас находится в разработке открытая часть парка, через месяц будет представлен ее проект. "Открытую часть парка мы сейчас проектируем, планируем открыть ее в следующем году, <...> думаю, через месяц мы презентуем проект открытой части. Он тоже будет сегментизирован: там будет отдельная зона "Алиса в стране чудес", "Затерянный мир динозавров", "Буратино". Это тоже будет тематический парк общей площадью 5-6 га", - добавил Муцоев.

О парке

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, для создания "Острова мечты" была выбрана территория Нагатинской поймы (100 га), расположенная между историческим руслом и современной судоходной частью Москвы-реки. На западе территория поймы ограничена проспектом Андропова. До начала строительства парка Нагатинская пойма представляла собой почти неблагоустроенную территорию.

Строительство парка ведется в два этапа: в рамках первой очереди будет создан крытый тематический парк развлечений, посвященный героям сказок и популярным персонажам мультфильмов, ландшафтный парк, кинотеатр с 17 залами, концертный зал на 3,5 тыс. мест и наземно-подземный паркинг на более чем 3 тыс. машиномест. Вторая очередь включает строительство отеля на 410 номеров, детской яхтенной школы, концертного зала на 1 тыс. мест, создание благоустроенной набережной протяженностью около 2 км.