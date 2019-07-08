Приставы уведомляли о выселении должника, угрожавшего устроить взрыв в квартире в Москве

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Судебные приставы надлежащим образом уведомили должника, угрожавшего устроить взрыв в квартире в Москве, о сроках добровольного исполнения решения суда о выселении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФССП по Москве.

"Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и о сроке для добровольного исполнения решения суда. В установленный законом срок требования исполнительного документа не были исполнены", - сообщили в пресс-службе.

Исполнительное производство о выселении мужчины из квартиры на Октябрьской улице основано на документе, выданном Останкинским районным судом Москвы. "8 июля судебные приставы выехали по адресу должника, где установлено, что решение суда по-прежнему не исполнено. При совершении исполнительных действий от должника поступила угроза о взрыве", - сообщили в управлении. Приставы обратились в правоохранительные органы, сейчас мужчина задержан.

Мать должника, выселяемого из единственного жилья, сообщила журналистам, что долг погашен. "В 2012 году сын взял кредит в 2 млн [рублей], в 2013 [году] мы [его] отдали", - сказала женщина, отметив, что не знает, почему их выселяют.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что переговоры с 40-летним должником по ипотеке велись с 11 часов утра. Мужчина направлен в отдел полиции для разбирательства. "Кинологи проверили квартиру. Гранату, которую должник угрожал взорвать, так и не нашли", - сказал источник.

Ипотечный договор

Источники агентства уточнили, что в декабре 2011 года мужчина заключил ипотечный договор с ООО "Русский кредит" на 2 млн рублей под залог квартиры площадью 54,3 кв. м на Октябрьской улице, оцененной в 7 млн рублей. В связи с невыплатами квартира несколько лет назад была переоформлена на банк.

Мужчина обжаловал решение о лишении единственного жилья в Замоскворецком суде, мотивировав это тем, что не получил средства в полном объеме. Суд в 2013 году его иск отклонил, не найдя этому подтверждения и признав договор заключенным на законных основаниях. В сентябре 2016 года Останкинский суд Москвы удовлетворил иск ООО "Русский кредит" о снятии должника с регистрационного учета в квартире и выселении из жилого помещения.

Исполнительное производство о выселении было открыто с 14 июля 2017 года, пока должник и его представитель его обжаловали в столичных судах, которые в итоге отклонили жалобы, в том числе на восстановление срока обжалования или предоставления отсрочки. Как стало известно ТАСС, основанием считать, что у мужчины могла быть граната, которой он угрожал приставам, стали данные о том, что его отец был военнослужащим.