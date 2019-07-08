Московские школьники приняли участие в биологическом эксперименте в космосе

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Учащиеся Московского дворца пионеров на Воробьевых горах провели эксперимент, в ходе которого сравнили выращивание ряски одновременно на околоземной орбите и на Земле. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Ребятам помогал российский летчик-космонавт подполковник Алексей Овчинин, который сейчас выполняет обязанности бортинженера на Международной космической станции. Юные исследователи сравнивали, как растут растения в условиях космоса и на Земле. Предметом изучения стало многолетнее водное растение ряска малая (Lemna minor)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в природе ряска обитает на поверхности стоячих или малопроточных водоемов. В ходе эксперимента в космосе ее выращивали в микрооранжереях, а на Земле - в аналогичных теплицах. Результат эксперимента школьники обсудили с Овчининым во время сеанса прямой связи в Центре управления полетами. Теперь учащиеся планируют рассказать об исследовании на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) и на городской конференции "Эксперимент в космосе".