Москва привезла 40 высокотехнологичных разработок на ИННОПРОМ-2019

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Правительство Москвы представило два собственных стенда на десятой международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019, которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Всего столица представила 21 компанию и 40 высокотехнологичных разработок, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"На данный момент в промышленности города работает около 700 тыс. человек, свою деятельность ведут 650 средних и крупных экспортно ориентированных предприятий. Сегодня на коллективном стенде правительства Москвы мы представили 21 компанию и 40 высокотехнологичных разработок", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он отметил, что Москва традиционно участвует в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019. "Существует заблуждение, что российская столица "очистилась" от промышленных производств. На самом деле это не совсем верно - Москва отказалась от производств, не соответствующих современным экологическим стандартам и тенденциям развития мегаполиса. При этом столица - лидер в области развития современных, высокотехнологичных, наукоемких производств", - добавил Прохоров.

По данным пресс-службы, в рамках ИННОПРОМ-2019 можно познакомиться с механизмами государственно-частного партнерства, узнать об офсетном контракте - госзакупке товаров со встречными инвестиционными обязательствами поставщика по локализации производства.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторы выставки - Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.