В Москве открыли мемориальный комплекс в честь физика Петра Капицы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Мемориальный комплекс, посвященный физику Петру Капице, был открыт в Москве на территории научно-производственного объединения "Гелиймаш". Об этом в понедельник сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В столице открыли мемориальный комплекс, посвященный физику Петру Капице. Он находится в московском научно-производственном объединении "Гелиймаш", у истоков которого стоял ученый. На мемориальном стенде расположены бюст Петра Капицы, чертежи и макеты его научных работ. Кроме того, указана хронология жизни советского инженера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие мемориального комплекса приурочено к 125-летию со дня рождения Капицы. В торжественной церемонии приняли участие директор открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Гелиймаш" Вадим Удут, внучка ученого Мария Капица, заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анна Кузменко, ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский, а также правнучка и правнук ученого.

Петр Леонидович Капица родился 8 июля (26 июня) 1894 года в Кронштадте. Он является лауреатом Нобелевской премии по физике и двух Сталинских премий.