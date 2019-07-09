Похолодание придет в Москву 10 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Понижение температуры ожидается в Москве с 10 июля, температура опустится до 17-20 градусов, а к концу недели - до 16-19. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Со среды ожидается понижение температуры, так как Москва окажется в тылу циклона <...> Температура будет в диапазоне 17-20 градусов. А в пятницу, субботу и воскресенье будет еще на 1-2 градуса ниже, то есть 16-19 градусов <...> Это не бог весть какой холод, но не совсем тот летний режим, который ожидают многие москвичи", - сказал он.

Поскольку погодой управляет циклон, в течение всей недели прогнозируются кратковременные осадки с облачностью, добавил он.

