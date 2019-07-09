Прогулочный маршрут по набережной Люблинского пруда сформируют до конца лета

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Прогулочный маршрут по набережной Люблинского пруда с 14 мостиками, лодочной станцией, павильоном для культурных мероприятий и причалом появится в парке усадьбы Люблино в Москве до конца лета, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"На сегодняшний день специалистами комплекса городского хозяйства Москвы полностью смонтированы павильон для проведения общественно-культурных мероприятий на возвышении у Люблинского пруда, а также павильон лодочной станции и причал. <...> Местом притяжения отдыхающих горожан станет набережная вдоль берега Люблинского пруда, здесь установили новые опоры освещения. Почти полностью сформирован прогулочный маршрут", - приводятся в сообщении слова вице-мэра столицы Петра Бирюкова.

Он отметил, что специалисты сейчас обустраивают удобные спуски к воде, для них готовы все каркасы, облицованы три мостика, на трех ведутся работы, к оставшимся восьми приступят в ближайшее время. Всего появится 14 мостиков, на некоторых из них установят лежаки. Для каждой категории гостей усадьбы будут созданы свои места проведения досуга. Кроме того, для посетителей парка всех возрастов создается площадка с подвесными качелями.

Комплексное благоустройство парка планируют завершить до конца лета. Работы ведутся на территории 36,8 га. Пока зона отдыха временно закрыта для посетителей.