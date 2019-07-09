Территорию у строящейся станции метро "Юго-Восточная" в Москве благоустроят в 2019 году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Комплексное благоустройство, включающее создание детских площадок, парковок, озеленение, установку новых остановочных павильонов и освещения, проведут в районе строящейся станции "Юго-Восточная" Некрасовской линии метро в Москве до конца 2019 года. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства столицы.

"Специалисты <...> начали обустройство тротуаров, площадь их покрытия почти 29 тыс. кв. м. В ходе работ на улицах, входящих в зону благоустройства, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части, установят дорожные знаки и нанесут разметку. Для автомобилистов организуют парковки, а для тех, кто пользуется общественным транспортом, здесь будут современные остановочные павильоны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы затронут участок протяженностью 2 км и площадью 25,5 га. На улицах по дороге к станции метро установят более 640 фонарей с энергосберегающими лампами, более 200 скамеек и урн, разобьют свыше 74 тыс. кв. м газонов. Осенью планируется высадить в зоне благоустройства более 600 кустарников. Кроме того, будет установлено восемь детских и четыре спортивные площадки.

Отмечается, что работы решено было начать после обращений местных жителей с просьбами привести в порядок пустыри рядом с открывшимися и строящимися станциями Некрасовской линии метро и решить проблему с парковками, нехваткой освещения и детских площадок. В результате было решено не ограничиваться площадками перед станциями метро, а расширить зону благоустройства вглубь районов. Работы планируется завершить в этом году.

Станция "Юго-Восточная" строится на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц в районе Выхино-Жулебино.