Единую диспетчерскую службу для 164 соцучреждений создадут в Москве

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Власти Москвы создадут единую диспетчерскую службу, которая в онлайн-режиме будет следить за техническим состоянием 164 социальных учреждений. Соответствующую закупку в августе разместит дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты населения Москвы, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Победитель электронного аукциона должен провести комплекс мероприятий по техобслуживанию инженерных систем в зданиях 164 учреждений соцзащиты. Многие из тех соцобъектов, на которых победителю придется следить за состоянием инженерных систем, являются учреждениями с круглосуточным пребыванием людей. Поэтому к техническому обслуживанию таких зданий будут предъявляться повышенные требования", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Геннадия Дегтева.

Начальная максимальная цена контракта - 883 млн рублей. Приступить к исполнению работ по контракту необходимо в сентябре.

Отмечается, что ранее обслуживание всех соцучреждений велось штатными сотрудниками дирекции на основании разрозненных договоров, а новая служба позволит эффективнее управлять инженерными системами объектов и экономить бюджетные денежные средства. Победителю аукциона предстоит выполнять обслуживание систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения и кондиционирования.