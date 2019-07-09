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Похолодание и дожди ожидаются в Москве на этой неделе

10 июля температура воздуха днем составит 18-20 градусов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Москвичей ждут похолодание и дожди на этой неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции во вторник.

"Уже завтра температура понизится. Мы ожидаем небольшой дождь. Ночью около 10-12 градусов в Москве, днем - 18-20. И в дальнейшем понижение температуры", - сказал он.

По словам Вильфанда, 11 июля днем в столице будет 17-19 градусов, 12 июля - 15-17. "Суббота и воскресенье тоже особенно теплом не порадуют, поскольку будет температурный фон невысокий", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

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