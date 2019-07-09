Московский планетарий запускает серию лекций на крыше

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Лекции о космосе будут проходить на крыше Московского планетария каждый четверг с 11 июля по 12 сентября, сообщается во вторник на сайте планетария.

"Зрительный зал с мягкими креслами и пуфами разместится на крыше планетария - в Парке неба <...> Перед слушателями выступят сотрудники Астрокосмического центра Физического института имени П.Н. Лебедева РАН, лекторы Московского планетария. Они расскажут о происхождении Вселенной, черных дырах, современных сверхмощных телескопах, а также научат разбираться в карте неба, искать созвездия и планеты в вечернем небе. Посетители смогут принять участие в экскурсии по Парку неба", - говорится в сообщении.

Лекции будут проходить по четвергам с 21:00 мск до 22:00 мск. Первое мероприятие состоится 11 июля, для гостей выступит астрофизик Вячеслав Авдеев, который расскажет о космическом аппарате будущего и о том, какие открытия человечество может сделать благодаря ему. Стоимость билетов на лекции - 200 рублей. При плохой погоде мероприятие будет проходить в конференц-зале.