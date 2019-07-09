Инфраструктура первых двух МЦД будет полностью готова к 2025 году

"Два диаметра заработают в ноябре, первое время они будут курсировать по уже существующим железнодорожным путям. Второй этап нашей работы - строительство новых путей, мы полноценно проектируем и строим новые выделенные железнодорожные пути именно под МЦД. Мы с РЖД составили график, он подразумевает окончание работ до 2025 года", - сказал он.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Строительство путей и остановочных пунктов для первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) "Одинцово - Лобня" и "Нахабино - Подольск" продолжится несмотря на запуск движения в ноябре и завершится к 2025 году. Об этом сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что движение по первым двум МЦД от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска будет запущено в ноябре. На момент запуска интервал движения поездов составит пять-шесть минут в час пик. На первом этапе это будет движение, совмещенное с пригородными электричками, так как части их маршрутов будут дублировать трассы МЦД. Предполагается, что к 2025 году все линии, связанные с МЦД, будут как минимум четырехпутными - это позволит разделить электрички и поезда центральных диаметров.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в котором участвуют правительство Москвы, ОАО "РЖД", правительство Московской области, Министерство транспорта РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок на первых двух диаметрах будет АО "Центральная пригородная пассажирская компания". Диаметры станут новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск". Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. По подсчету экспертов реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.