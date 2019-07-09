Центр спортивной медицины могут построить в московском медкластере в "Сколково"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Итальянская компания Villa Stuart подала заявку на строительство центра спортивной медицины в столичном медкластере в "Сколково". Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"На сегодняшний день у нас поступила новая заявка от компании Villa Stuart, которая аккредитована FIFA в области спортивной медицины, восстанавливающей - очень востребованная тема, Москва - это город спорта и больших достижений, у нас большое количество спортсменов международного уровня", - сказал Хуснуллин.

По его словам, проект в "Сколково" вызывает большой интерес у инвесторов, что количество заявок каждый месяц растет. Ранее было принято решение об увеличении в два раза объемов застраиваемой территории под медицинские программы в "Сколково".

"Из проектов, которые решены на сегодняшний день - поликлиника "Hadassah". Мы заканчиваем проектирование терапевтического корпуса на 19 тыс. кв. м, и, надеемся, в ближайшие три месяца приступить к его строительству", - сказал Хуснуллин.

По его словам, уже фактически закончено составление медико-технического задания для корейского госпиталя "Bundang". Также завершены работы по составлению техзадания для французской компании "Clinea". Заммэра выразил надежду, что к строительству центра реабилитации приступят в этом году.

"Мы сами по себе, как медицинский фонд "Сколково", большой многофункциональный для небольших клиник частных - порядка 20 тыс. кв. м - заканчиваем проектирование, техническое задание. Уже, я думаю, осенью приступим к строительству. Это планы на ближайшие полгода. Сегодня с уверенностью можно сказать, что, действительно, фонд "Сколково" и медицинский центр состоялся, дальше надо только более эффективно работать, чтобы развивать его как можно быстрее", - заключил заммэра.

На данный момент в проекте медкластера в "Сколково" участвуют четыре международных партнера: диагностический центр израильской клиники "Hadassah", который заработал в сентябре 2018 года, также свои проекты готовятся реализовать южнокорейский госпиталь "Bundang" и испанская клиника "Roman Fernandes". Кроме того, в рамках соглашения с французской компанией "ORPEA Group" будет построен центр высокотехнологичной реабилитации "Clinea".