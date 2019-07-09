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Безбарьерную среду с тематическими зонами создадут в детской части Московского зоопарка

В новой зоне планируют оборудовать ферму с гусями, коровами, курами, козами и кроликами, а также вольер для птиц

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Безбарьерная среда с тематическими зонами, среди которых "город кроликов", ферма с коровами и зона леса, будет создана на детской территории Московского зоопарка, которая появится до конца лета. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"По заказу ГУК "Московский зоопарк" архитектурное бюро Wowhaus разработало концепцию детского зоопарка внутри уже существующей территории старейшего в Москве зоопарка на Большой Грузинской. Основной задачей было на небольшом участке разместить фермерских животных, обеспечив им комфортное существование, а также создать пространство для взаимодействия животных с детьми, которое было бы интерактивным и безопасным для детей любого возраста. Чтобы реализовать эту задачу, архитекторы Wowhaus решили создать безбарьерную среду как в общественных пространствах и разделить ее на несколько зон", - говорится в сообщении.

Уточняется, что планируется создать там ферму с гусями, коровами, курами и козами, лесную зону, вольер для птиц, "город кроликов" с подземными тоннелями и место отдыха. Территория будет приспособлена для пользования посетителями в любое время года.

Масштабная реконструкция детского зоопарка началась в 2017 году, его открытие планируется этим летом. Он станет самым большим в России контактным зоопарком, разместившись на площади 1,5 тыс. кв. м.

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