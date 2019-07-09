Более 8,5 тыс. человек стали участниками Московского урбанистического форума в 2019 году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Свыше 8,5 тыс. человек посетили мероприятия деловой программы Московского урбанистического форума в 2019 году, сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"В 76 мероприятиях деловой программы МУФ-2019 приняли участие более 8,5 тыс. человек, что делает его самым представительным в истории проведения этих форумов <...> Гостями правительства Москвы на форуме стали 44 официальные делегации городских и региональных администраций России и зарубежных стран, а также международных организаций", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в форуме приняли участие представители 69 стран. Его работу освещали 840 журналистов, в СМИ вышло около 6,5 тыс. публикаций. Кроме того, в рамках форума прошел фестиваль Moscow Urban Fest 2019, который посетили более 200 тыс. человек.

Уточняется, что участие в форуме приняла делегация программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) во главе с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором программы Маймуной Мохд Шариф, а также делегация Организации экономического сотрудничества и развития. На мероприятиях форума выступили 298 спикеров - 187 российских и 111 иностранных экспертов.

Московский урбанистический форум - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он прошел с 4 по 7 июля в столичном парке "Зарядье" и был посвящен проектам, повышающим качество жизни в городской среде.