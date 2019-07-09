Механизмы и конструкции органа для концертного зала "Зарядье" доставили в Москву

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Внутренние механизмы и конструкции органа для концертного зала парка "Зарядье" прибыли из Франции в Москву, специалисты приступили к его монтажу. Об этом сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Орган прибыл, монтаж идет полным ходом. Надеюсь, к концу года он будет настроен и сможет первые пробные концерты дать", - сказал он.

По его словам, в столицу доставили более 3,6 тыс. деревянных и металлических труб, мобильную и механическую консоли, системы воздуховодов и работы регистров. После проведения монтажа всех систем инструмента, начнется наладка и настройка органа.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей в него стал с 11 сентября. Это первый крупный парк, созданный в столице за последние 70 лет. На территории представлены характерные для России ландшафтные зоны. В парке также разместились концертный зал, "Парящий мост", научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.