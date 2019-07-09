Поезда от "Нижегородской" до "Рубцовской" станции БКЛ планируют запустить в 2020 году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Поезда с пассажирами по участку Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от "Нижегородской" до "Рубцовской" планируется запустить в начале 2020 года вместе с началом движения по Некрасовской линии от станции "Косино" до "Нижегородской". Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы в своих планах ставим этот участок Большой кольцевой линии [между станциями "Нижегородская" до "Рубцовская"] запустить до конца года, во всяком случае, закончить строительство до конца года. Сложности, безусловно, есть. Мы ни разу не запускали еще линию десятиметрового диаметра, чтобы в одном тоннеле шло сразу два поезда <...> Максимум, на начало [2019] года уйдет запуск с пассажирами, стройку закончим до конца года", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в столице хорошо отлажена работа по запуску линий шестиметрового диаметра. По его словам, в компании "Мосинжпроект" около 500 человек занимаются пуско-наладочными работами и запуском линий.

"Второй момент, что является сложностью, - это станция "Нижегородская". Мы никогда еще не строили таких транспортно-пересадочных узлов, когда одновременно приходит щит десятиметровый с двумя поездами, и приходят два тоннеля шестиметровых. Фактически подземных будет четыре полноценных платформы, которые будут увязаны в одно целое и только распределительный уровень всех помещений под землей под землей будет 23 тыс. кв. м - это шесть пятиэтажных домов стандартных", - сказал заммэра.

Он добавил, что трудности в метростроении добавляют пересечения с действующей железной дорогой, Московским центральным кольцом (МЦК).

"Перешли в усиленную круглосуточную работу, добавили людей в ночную смену, чтобы постараться до конца года закончить не только эти две линии, но и участок от "Косино" до "Нижегородской" [Некрасовской линии]. Поэтому отдельно эти две линии на Большой кольцевой поехать не могут, надо запускать одновременно все шесть станций", - сказал Хуснуллин.

БКЛ (рабочее название - Третий пересадочный контур) - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается №11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК).