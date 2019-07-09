Безопасное голосование на онлайн-выборах в Мосгордуму обеспечат "Яндекс" и "Спутник"

"Традиционно сайты используют защиту с использованием сертификата, выданного иностранными центрами сертификации. Портал mos.ru, на котором будет 8 сентября осуществляться электронное голосование, будет поддерживать как отечественные сертификаты, выданные российскими центрами сертификации, так и иностранные. Мы не делаем ограничений для пользователя по использованию того или иного браузера. Будет работать на любом устройстве. Но гарантировать полную безопасность передачи данных мы будем для пользователей "Яндекс. Браузера" и браузера "Спутник", - сказал Костырко.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Безопасность электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму 7-го созыва обеспечат "Яндекс. Браузер" и браузер "Спутник". Об этом журналистам во вторник сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

По его словам, сайт mos.ru и отечественные браузеры "Яндекс" и "Спутник" установят безопасное соединение с защитой как пересылаемого пакета данных, так и канала между пользователем и порталом mos.ru.

"Благодаря использованию данных браузеров голосование будет максимально безопасным. Секретный ключ преобразует передаваемую информацию при помощи алгоритма шифрования, который одобрен ФСБ России и соответствует ГОСТу", - уточнил Костырко.

Ранее Мосгоризбирком утвердил список из трех округов, в которых будет проведен эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва. В эксперименте примут участие округа №1 - Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 - Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 - Чертаново Центральное и Южное. Округа были выбраны путем голосования на портале "Активный гражданин".

Электронное голосование

Москвичи впервые смогут поучаствовать в эксперименте по проведению электронных выборов и проголосовать за кандидатов в орган законодательной власти онлайн со своего компьютера или мобильного устройства. Электронное голосование проводится в трех избирательных округах на выборах в Московскую городскую думу 8 сентября 2019 года. Участие в нем добровольное и доступно наряду с традиционным способом. Чтобы стать электронным избирателем, нужно подать заявление не ранее чем за 45 дней до даты голосования и не позднее чем за три дня до нее. То есть в период с 24 июля по 4 сентября включительно.

Ранее Костырко сообщил ТАСС, что избиратели, которые примут участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму седьмого созыва 8 сентября, будут иметь 15 минут, чтобы проголосовать за кандидата. По его словам, фактически голосующий получает доступ к голосованию в виде обезличенного бюллетеня на защищенный сервер, где после этого происходит шифрация бюллетеня и его отправка. Время процедуры голосования было увеличено, так как тестирование выявило, что заявленных ранее пяти минут недостаточно. Также он отметил, что испортить бюллетень в ходе электронного голосования будет невозможно.

Выборы в городскую думу

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Кандидаты могли подать документы на регистрацию, включая подписные листы, не позднее 18:00 6 июля. Каждому кандидату необходимо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.

Для проведения эксперимента по электронному голосованию Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.