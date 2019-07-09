"Парк советского периода" появится у подножия Останкинской башни в Москве

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пионерские сборы, песни под гитару и гонки на ретро-велосипедах ожидают посетителей "Парка советского периода", который появится у подножия Останкинской телебашни 20 июля. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе государственного оператора ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС, оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны).

"С 20 июля один из главных символов эпохи СССР - Останкинская телебашня - приглашает всех совершить путешествие в юность. У подножия башни развернется "Парк отдыха советского периода", где можно культурно провести время всей семьей. Настольные игры - примета советских дворов, гонки на ретро-велосипедах, кружок моделирования, пневматический тир, пионерские сборы, спортивные площадки для волейбола и мини-футбола, бардовские песни под гитару в атмосфере 60-70-х перенесут гостей в то время", - сказал представитель пресс-службы.

Отмечается, что 20 и 27 июля в парке пройдут показы моды эпохи СССР и будет организована открытая танцплощадка, где желающие смогут освоить буги, вальсы, танго или кадриль. Кроме того, при покупке входного билета на Останкинскую башню посетителям проведут бесплатные экскурсии по исторической части музейного комплекса телебашни.

Парк будет работать до 2 августа. Вход свободный.