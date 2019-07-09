Салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса пройдет на Поклонной горе 13 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. фейерверков будут запущены в небо над Москвой в честь 75-летия освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Салют пройдет на Поклонной горе 13 июля, сообщила во вторник пресс-служба Западного военного округа.

"Запуск более 2 тыс. праздничных фейерверков будет произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля "КамАЗ", - говорится в сообщении.

Всего в небо будут запущены более 50 видов фейерверков, в том числе "Слава", "Рубин", "Ассоль" и другие. Купола разрывов в диаметре будут превышать 300 м.

Артиллерийский салют произведет отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Он выполнит 24 залпа из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Салют начнется в 22:00 мск.

Оккупация Вильнюса захватчиками продолжалась в течение 1115 дней: с 24 июня 1941 года по 13 июля 1944 года. Город был освобожден Красной Армией, в этот день был дан салют 24-мя залпами из 324 орудий.