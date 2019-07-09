Образовательный интенсив "Остров 10-22" открывается в Сколтехе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Участники образовательного интенсива "Остров 10-22", который пройдет с 10 по 22 июля в Москве, получат возможность участвовать в реализации дорожных карт развития рынков Национальной технологической инициативы (НТИ). Церемония открытия интенсива состоится в среду в Сколковском институте науки и технологий.

"Во время "Острова" должны быть выработаны и закреплены договоренности по реализации совместных исследовательских, образовательных и инфраструктурных проектов между вузами и Центрами компетенций НТИ. Предполагается, что до десяти таких проектов будут реализованы уже до конца 2019 года", - говорится в сообщении Информбюро НТИ.

Ожидается, что в работе лабораторий и факультетов интенсива примут участие более 1,5 тыс. человек, среди которых будут представители 100 университетов, предприниматели, ученые и управленцы из 72 регионов РФ. В церемонии открытия интенсива примут участие специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, генеральный директор РВК Александр Повалко и ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов.

Вопросам развития рынков Национальной технологической инициативы, среди которых "Аэронет", "Нейронет", "Автонет" и другие, будет также посвящена работа нескольких факультетов "Острова". Программа интенсива предполагает организацию 328 мастер-классов, 67 лабораторий и 40 лекций. Организаторами и партнерами лабораторий и курсов выступают Mail.Ru Group, "Яндекс", Сбербанк, "Лаборатория Касперского", а также ряд российских институтов развития, вузов и технологических компаний. В качестве лекторов перед аудиторией выступят глава "Роснано" Анатолий Чубайс, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, генеральный директор Qiwi Сергей Солонин и другие.

"На "Острове 10-22" обучающиеся пройдут лаборатории по работе с большими данными и "цифровым следом", квантовыми, генетическими и нейротехнологиями, аддитивными технологиями и бионическим дизайном, технологиями беспроводной и спутниковой связи, интернетом вещей", - сообщает Информбюро НТИ. Одним из главных результатов "Острова 10-22" должно стать формирование более 100 вузовских команд и проектов в образовании, а также несколько десятков подписанных соглашений о сотрудничестве между учреждениями высшего образования, институтами развития и корпорациями.

"Остров 10-22" организован Министерством образования и науки, Агентством стратегических инициатив, фондом "Сколково", РВК, Университетом "20.35", организацией "Цифровая экономика" (АНО) и Платформой НТИ. Первый образовательный интенсив прошел летом 2018 года на острове Русский во Владивостоке. Там впервые определили принципиально новые подходы и практики интенсивного обучения с применением технологий искусственного интеллекта, сбором цифрового следа, формированием индивидуальных образовательных траекторий.