Фестиваль садов и цветов пройдет в парке "Музеон" в Москве 10-21 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Произведения садово-паркового искусства представят на фестивале садов и цветов Moscow Flower Show в столичном парке "Музеон". Мероприятия пройдут с 10 по 21 июля и включат конкурсы, мастер-классы и лекции, сообщили во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"Крупнейшее событие в области ландшафтного дизайна в России соберет лучших мастеров и экспертов со всего мира. VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019 пройдет в парке искусств "Музеон" с 10 по 21 июля", - говорится в сообщении.

В этом году фестиваль посвящен театральному искусству, именно в этой тематике российские и международные ландшафтные дизайнеры представят свои работы. Мастера смогут принять участие в конкурсе Topi-Art - соревновании по фигурной стрижке деревьев и кустарников. Впервые в фестивале примут участие российские дизайнеры моды, среди которых Валентин Юдашкин, Алена Ахмадуллина и Вячеслав Зайцев. Они также создадут свои собственные садовые шедевры, которые объединятся в проект "Дефиле садов".

Программа для взрослых посетителей будет включать лекции, тренинги и семинары, а детям предложат принять участие в игровых мастер-классах, присоединиться к конкурсу детских проектов "Планета цветов". Ребятам предстоит создать сад по своим рисункам на тему "Мир, который я люблю".

Организаторы отметили, что победителей фестиваля выберет жюри, которое возглавит судья Королевского садоводческого общества Великобритании Джеймс Александр-Синклер. Помощь в оценке работ ему окажут вице-президент Фонда поддержки парков и садов Франции княгиня Мари-Соль де ла Тур д"Овернь и другие эксперты.