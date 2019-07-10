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Дождь и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе 10 июля

Днем температура воздуха в столице поднимется до 20 градусов тепла

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Облачная дождливая погода с порывами ветра до 15 м/с ожидается в среду в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура не поднимется выше 20 градусов тепла, ночью похолодает до 11 градусов. В Подмосковье температура днем будет колебаться от 17 до 22 градусов, ночью термометры покажут 8-13 градусов.

В дневные часы ожидается западный ветер скоростью 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с. Ночью скорость западного и северо-западного ветра не превысит 10 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 735 мм ртутного столба.

Гидрометцентр объявил на среду желтый уровень опасности из-за дождя.

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