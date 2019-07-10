Температура в Москве повысится до 22-25 градусов после 16 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Теплая погода до 22-25 градусов придет в Москву во второй декаде июля. При этом до конца текущей недели температурный фон не изменится, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Пока даже в начале следующей недели не видно, чтобы резко менялась циркуляция воздуха. И 15, и 16 июля будет циклоническая деятельность. Только к концу второй декады будет повышение температуры до 22-25 градусов", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что температура на этой неделе будет держаться на уровне 16-20 градусов.

До конца текущей недели атмосферное давление в Москве будет ниже на 10-15 мм при норме 748 мм ртутного столба. Прогнозируются кратковременные осадки, но сильных ливней не ожидается, отметил Вильфанд.