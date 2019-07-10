Фильмы режиссера Татьяны Лиозновой покажут в Москве бесплатно во второй половине июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Фильмы Татьяны Лиозновой бесплатно покажут в московских кинотеатрах в честь 95-летия со дня рождения режиссера, сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

Сеть кинотеатров "Москино" столичного Департамента культуры подготовила ретроспективу ее фильмов, которые пройдут с 17 по 21 июля в кинотеатрах "Факел", "Тула", "Звезда" и "Юность". "Вход свободный", - уточняется в сообщении.

Мелодраму "Евдокия" покажут в кинотеатре "Юность" 17 июля в 17:00 мск, фильм "Карнавал" можно будет посмотреть 19 июля в 13:00 мск в кинотеатре "Тула", фильм "Три тополя на Плющихе" зрители увидят 20 июля в 13:30 мск в кинотеатре "Факел", а в кинотеатре "Звезда" 21 июля в 14:00 мск пройдет показ мелодрамы "Рано утром".

Лиознова родилась 20 июля 1924 года в Москве. В 1943 году поступила во ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, после учебы пришла на Киностудию имени Максима Горького. В 1958 году вышел ее дебютный фильм "Память сердца". Она сняла много известных картин, в том числе "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Мы, нижеподписавшиеся". В 1984 году ей было присвоено звание народной артистки СССР.