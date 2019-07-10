Кремлевская набережная станет стартовой площадкой для московского ночного велофестиваля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Колонна велосипедистов проедет 11 км во время ночного велофестиваля в Москве 13 июля. Участники стартуют в 22:00 на Кремлевской набережной, сообщила в среду пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"Тринадцатого июля в Москве состоится третий в истории День московского транспорта. Завершится праздник ночным велофестивалем. Ожидается, что в позднем заезде примут участие более 20 тыс. человек. Стартовав в 22:00 на Кремлевской набережной, колонна велосипедистов проедет около 11 км по ночным центральным улицам, набережным и бульварам и финиширует на Суворовской площади", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мероприятие начнется с установки мирового рекорда. Около 3,5 тыс. участников встанут рядом друг с другом, образуя самую большую в мире фигуру велосипеда из людей.

"Велофестиваль - это не гонка, поэтому принять участие в заезде могут все желающие старше 18 лет, независимо от уровня физической подготовки. Тип велосипеда не имеет значения, единственное требование - наличие белого фонаря спереди и красного сзади. К участию не допускаются электроскутеры, самокаты и электроколеса", - уточнили в пресс-службе.