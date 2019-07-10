Власти Москвы ограничили строительство в центре города

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мэрия Москвы сократила количество контрактов на строительство в центре столицы, направив ресурсы застройщиков за пределы ТТК. Об этом в среду сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Как отмечает мэр, явление так называемой маятниковой миграции, когда большая часть населения городов ежедневно по утрам устремляется в центр, является проблемой многих мегаполисов мира. Миллионы москвичей вынуждены ежедневно проводить в транспорте по два-три часа: утром они торопятся на работу, а вечером спешат поскорее вернуться домой.

"В качестве первого шага [решения проблемы] мы резко ограничили строительство в центре, расторгли сотни инвестиционных контрактов. И фактически в ручном режиме направили ресурсы застройщиков за пределы ТТК", - написал он.

По его словам, дефицит рабочих мест за пределами ТТК ощущается достаточно сильно.

"Поэтому мы решили сделать следующий шаг: ввести финансовые льготы для инвесторов, создающих места приложения труда за пределами центра", - отметил он.

Он также уточнил, что в случае строительства зданий коммерческого назначения за пределами ТТК дополнительный платеж за земельный участок, который сейчас составляет от 5% до 80% кадастровой стоимости, с застройщика взиматься не будет.