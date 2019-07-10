Вечер тайского бокса впервые проведут на фестивале Таиланда в Москве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские и тайские боксеры проведут 10 боев на Вечере тайского бокса "Muay Thai Night", который впервые будет включен в программу тайского фестиваля в Москве. Также гостей ждут кулинарные мастер-классы, музыкальные шоу и квест, сообщили в среду журналистам на пресс-конференции.

"21 июля будет новый формат, мы представим бои по профессиональному тайскому боксу в рамках фестиваля. Мы собрали очень приличных боксеров: чемпионов мира, Европы, России, поэтому мы ожидаем, что все 10 поединков будут очень яркими", - рассказал президент Федерации тайского бокса Москвы Григорий Дрозд.

Он уточнил, что в числе 10 поединков между российскими и тайскими боксерами запланирован также один женский бой. Помимо наблюдения за профессиональными состязаниями всем участникам будет предложено попробовать свои силы в этом виде спорта на мастер-классах для детей и взрослых.

Поверенный в делах посольства Королевства Таиланд в Российской Федерации Фабио Чинда отметил, что фестиваль культуры Таиланда поможет привлечь больше российских туристов в королевство, а также улучшить взаимопонимание между странами. По его словам, гости пройдут мастер-классы по тайской кухне "Том Ям Мания", попробуют множество фруктов и блюда национальной кухни, приготовленные специально приглашенными тайскими поварами, послушают выступления тайских музыкальных групп в национальных костюмах. Организаторы представят участникам квест, ответив на вопросы которого они получат шанс выиграть билеты в Бангкок и обратно, а любителям СПА предложат сеансы тайского массажа и товары для здоровья. Фабио Чинда особенно подчеркнул предназначение фестиваля: "Цель фестиваля - принести людям счастье. Если мы будем видеть улыбки на лицах, мы тоже будем счастливы".

Тайский фестиваль пройдет в Москве уже в шестой раз. Программа начнется на Фестивальной площади парка Сокольники в 10 часов утра 20 июля и продлится до 10 часов вечера 21 июля. На вечер тайского бокса зрителей приглашают к 18:00 21 июля. В прошлом году Тайский фестиваль собрал около 120 тыс. гостей.